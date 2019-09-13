Приговорённый к "сотням лет" тюрьмы украинский хакер признал вину в США

По версии правоохранителей, мужчина причастен к краже данных более чем 15 миллионов кредитных карт.

Гражданин Украины Фёдор Гладырь, который, по мнению властей США, имеет отношение к краже данных кредитных карт более чем 15 миллионов человек, признал свою вину. Об этом рассказал журналистам его адвокат Аркадий Бух, передаёт AP.

Он уточнил, что его клиент пошёл на сделку со следствием, поскольку ввиду предъявленных ему 26 обвинений общий срок потенциального наказания превышал несколько сотен лет, теперь же он будет ограничен максимальным сроком в 25 лет, а также зачтётся уже проведённое за решёткой время.

Предварительная дата следующего заседания назначена на 13 декабря. На нём, как ожидается, будет озвучено запрашиваемое для украинца наказание, а также сумма компенсаций, которые ему предстоит выплатить пострадавшим. До этого времени будут вестись подсчёты.

Ранее Лайф сообщал, что в Европе по требованию США арестовали трёх украинцев, обвиняемых в хакерстве. По версии американского правосудия, они являются участниками группировки под названием FIN7, жертвами которой стали более 100 компаний на территории 47 штатов. Предположительно, они украли данные более чем 15 миллионов кредитных карт, похитив с них свыше миллиарда долларов.