Путин и Нетаньяху обсудили создание зоны свободной торговли Израиля и ЕАЭС

Стороны обсудили туризм как одну из перспективных областей взаимодействия, а также затронули вопрос российской собственности на Святой земле.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров в Сочи договорились ускорить согласование договорённостей о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Израилем. Об этом рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Упоминалась нацеленность обеих сторон ускорить согласование договорённостей между Израилем и Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли, — сказал министр.

По словам Лаврова, стороны обсудили туризм как одну из перспективных областей взаимодействия, а также затронули вопрос российской собственности на Святой земле. Как рассказал глава МИД, руководство Израиля оказывает содействие в том, чтобы такая собственность функционировала нормально.

— И чтобы остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов Российской Федерации решались оперативно, — указал Лавров.

Также Путин и Нетаньяху обсудили подготовку заседания межправительственной комиссии России и Израиля, которое должно пройти до конца этого года. По словам Лаврова, такие вопросы связаны с облегчением таможенных процедур для более оперативного прохождения товаров, а также с цифровой экономикой.

Министр подчеркнул, что отношения Путина и Нетаньяху, весьма доверительные и откровенные, позволяют обсудить в свободной открытой манере любые вопросы.

Ранее Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили сотрудничество России и Израиля в сфере безопасности.