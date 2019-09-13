Лавров рассказал, какой договор надо заключить с Японией

Взаимодействие Москвы и Токио должно быть поставлено на качественно новую основу для долгосрочного продвижения сотрудничества во всех областях.

Мирный договор между РФ и Японией должен отражать текущий уровень отношений двух государств и ориентиры их развития, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

— Считаем необходимым заключить не просто мирный договор, подписываемый после завершения войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное — ориентиры их дальнейшего развития, — отметил высокопоставленный российский дипломат.

По словам министра, речь идёт о том, чтобы взаимодействие Москвы и Токио было поставлено на качественно новую основу для долгосрочного комплексного продвижения сотрудничества во всех областях, что позволит создать условия для урегулирования сложных двусторонних проблем.

— Готовы к продолжению общей кропотливой работы для вывода отношений на качественно новый уровень. Неизменно исходим из того, что возможное решение проблемы мирного договора должно быть поддержано и принято народами обеих стран, — резюмировал министр.

Напомним, РФ и Япония ведут переговоры о заключении мирного договора, Токио рассчитывает, что эта цель будет достигнута с урегулированием территориального вопроса, выдвигаемого японцами. Япония претендует на южнокурильские острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В декабре 2016 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию была достигнута договорённость обсудить возможность совместной хоздеятельности на Южных Курилах.