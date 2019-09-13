Российские истребители 17 раз за неделю поднялись на перехват к границам РФ

17 раз за прошедшую неделю российские истребители поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения госграницы страны. Такие данные Минобороны России приводит газета "Красная звезда".

Согласно этой информации, воздушную разведку вдоль границ РФ вели 27 летательных аппаратов. По данным издания, нарушений воздушного пространства России не допущено.

Минобороны указывает, что за неделю российские лётчики в рамках боеподготовки выполнили 259 лётных смен на 77 аэродромах.