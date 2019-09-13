Российские учёные работают над способом выращивать мутантов на МКС

Образцы с биообъектами будут помещены в специальные кассеты перед тем, как отправиться на орбиту.

Российские учёные работают над созданием научной аппаратуры "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах, которые побывали в условиях воздействия факторов космического пространства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Научно-исследовательского института электромеханики.

— В настоящее время успешно проведены приёмосдаточные испытания комплекса научной аппаратуры "Мутация" с применением разработанного комплекта испытательной аппаратуры, ведётся подготовка к предварительным испытаниям, — сказано в материалах.

Научную аппаратуру разрабатывают совместно с Научно-исследовательским институтом электромеханики, ракетно-космической корпорацией "Энергия" (оператор российского сегмента МКС) и Институтом медико-биологических проблем РАН (головной институт по космической медицине).

Планируется, что аппаратура будет использоваться на внешней поверхности многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого запланирован на 2020 год. Образцы с биообъектами для изучения влияния факторов космического полёта будут помещены в специальные кассеты перед тем, как отправиться на орбиту, а затем выставлены на внешней поверхности станции. От космической радиации каждая кассета защищена по-разному. Помимо радиации планируется изучать влияние на микроорганизмы других факторов космического полёта: микрогравитации, температуры, давления и магнитного излучения.

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