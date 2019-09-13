Тимберлейк и Вудс пожертвуют несколько миллионов долларов на помощь Багамам

Популярный американский поп-певец Джастин Тимберлейк и всемирно известный гольфист Тайгер Вудс заявили о намерении пожертвовать до шести миллионов долларов на помощь в восстановлении пострадавших от урагана "Дориан" Багамских островов.

На страничках в социальных сетях и Вудс, и Тимберлейк опубликовали близкие по духу обращения к подписчикам, из которых становится понятно, что они оба, а также компания NEXUS Luxury Collection, канадский банк Royal Bank of Canada и роскошный курортный посёлок на Багамах Albany создали фонд ONE Bahamas.

Создатели фонда уже выделили для него шесть миллионов долларов и пообещали, что удвоят каждый поступивший платёж, чтобы довести общую сумму сборов до 12 миллионов долларов США.

Ураган "Дориан" обрушился на Багамы 1 сентября, нанеся серьёзный ущерб инфраструктуре и унеся жизни 50 человек. По предварительным данным, в результате удара стихии было повреждено более 13 тысяч домов.