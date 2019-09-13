В Биробиджане горит склад упаковочных материалов — видео

В региональном центре Еврейской автономной области Биробиджане на улице Колесникова, 48 произошёл пожар на складе упаковочных материалов. Об этом в ГУ МЧС России по ЕАО сообщили в 8:05 (01:05 мск).

— ...Было установлено, что происходит горение складского помещения по производству упаковки на площади около 800 квадратных метров. Пожару был присвоен второй номер сложности. По предварительным данным, пострадавших нет, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В ликвидации участвуют 31 человек и девять единиц техники, из них от МЧС 21 человек и семь единиц техники. Все данные о произошедшем уточняются.