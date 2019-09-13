Полиция Рима назвала причину обрушения эскалатора с фанатами ЦСКА в метро

Подозреваемых обвиняют в мошенничестве с госзакупками и действиях, которые повлекли причинение телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами.

Причиной обрушения эскалатора на станции метро в Риме, в результате которого болельщики российского футбольного клуба ЦСКА получили травмы, стали неисправности, вызванные некачественным обслуживанием, сообщает полиция столицы Италии.

Всего в деле фигурируют 15 подозреваемых. Их обвиняют в мошенничестве с госзакупками и действиях, которые повлекли причинение телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами.

Как удалось установить следствию по итогам анализа телефонных разговоров и полученных документов, сотрудники муниципальной транспортной компании АТАС знали о недочётах в работе эскалатора, которые возникли из-за желания снизить стоимость обслуживания. Кроме того, не проводилась сервисная проверка механизмов, которые необходимы для экстренных ситуаций.

Так, во время инцидента пластмассовые стяжки не позволили экстренному тормозу сработать, а система рабочего торможения была не в состоянии обеспечить необходимый тормозной момент, который предусмотрен конструкцией.

Специалистам удалось выяснить, что в программе эскалатора незаконно изменили параметры кодов о поломке, чтобы система их не запоминала. Таким образом, исчезли "элементы совпадения между выявляемыми поломками и вызовами ремонтных служб".

— В целом результаты расследования позволили выявить недостаточность технического обслуживания или его неполное выполнение, а также в некоторых случаях злонамеренное вмешательство в защитные устройства передвижных устройств, — сказано в сообщении полиции.

По словам следователей, подобная ситуация создаёт серьёзные проблемы "для обеспечения общественной безопасности в отношении нескольких станций метро столицы".

Напомним, в октябре 2018 года перед матчем "Ромы" и ЦСКА обрушился эскалатор на одной из станций метро в Риме. По данным местных СМИ, перед этим механизм ломался четыре раза за месяц. Пострадало около 30 человек, 16 из которых — россияне.