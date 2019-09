Двух голландцев задержали при попытке найти инопланетян в Зоне 51 в США

Два гражданина Нидерландов были задержаны полицейскими штата Невада во время попытки проникнуть на особо охраняемую военную базу, также известную как Зона 51. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, 20-летний Тайз Гранцер и 21-летний Говерт Свип были задержаны патрульными уже непосредственно в черте зоны безопасности, когда углубились примерно на три мили и находились приблизительно в десяти милях от Зоны 51.

The @nyesheriff arrested two foreign nationals for trespass at Nevada National Security Sitehttps://t.co/9piOSYcH45 pic.twitter.com/XS0YF9oI02 — Nye County, Nevada (@nyecounty) 12 сентября 2019 г.

В машине у молодых людей были обнаружены камеры, ноутбук и квадрокоптер. Они также разрешили полицейским просмотреть сделанные с оборудования снимки.

Отмечается, что оба нарушителя являются блогерами, суммарная аудитория нескольких их каналов достигает "десятки тысяч" подписчиков. Они собирались посетить мероприятие Storm Area 51, They Can't Stop All of Us ("Штурмуем Зону 51, они не смогут остановить нас всех"), которое было запланировано на 20 сентября 2019 года.

Позже пресс-служба полиции штата Невада сообщила, что оба задержанных были отпущены на свободу под залог в 500 долларов.