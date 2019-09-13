Нидерланды скрывают статус Цемаха по делу MH17

Прокуратура Нидерландов отказалась говорить о статусе вернувшегося в Россию Владимира Цемаха, который был освобождён Киевом в рамках обмена удерживаемыми лицами, сославшись на "продолжающееся расследование". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на нидерландскую прокуратуру.

— Мы не будем делать заявления по этому поводу, поскольку это касается продолжающегося расследования по MH17, — приводит агентство комментарий представителя пресс-службы Национальной прокуратуры Нидерландов.

Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение летом 2014 года под Донецком. Погибло 298 человек.

Украина винит в случившемся ополченцев Донбасса. В свою очередь, они утверждают, что не располагали оружием, которое могло бы сбить лайнер. Впоследствии появилась недоказанная версия, что самолёт якобы сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего Курской ракетной бригаде.

Москва отрицает эти обвинения и утверждает, что "Бук" принадлежал Киеву.