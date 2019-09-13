OneWeb запустит первую партию из 34 спутников с Байконура в декабре

Британская компания OneWeb уже в ближайшем декабре намерена запустить в космос первую крупную партию из 34 спутников, которые в будущем станут частью покрывающей всю планету интернет-сети. Об этом сообщила газета Les Echos.

— Мы подтверждаем, что первая партия из 34 спутников покинет Байконур в начале декабря на ракете "Союз", — сказал генеральный директор OneWeb Адриан Штекель.

Он также отметил, что все шесть "тестовых аппаратов", которые в феврале текущего года уже были выведены на орбиту, работают исправно и даже принесли "технологические сюрпризы", показав большую производительность, чем от них рассчитывали.

Кроме того, Штекель заявил, что подтвердил у компании Arianespace планы на 21 запуск в 2020 году. Правда, при этом он отметил, что, хоть и борется за всеобщее дело, на него нужны финансы, ему требуется ещё два миллиарда долларов в дополнение к трём, уже собранным на данный момент.