Помпео не захотел стать помощником Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что не рассматривает кандидатуру госсекретаря Майка Помпео на пост своего помощника по нацбезопасности. Об этом пишет Reuters.

По словам американского лидера, они обсуждали с Помпео данный пост и госсекретарь "предпочел бы, чтобы там был кто-то другой!".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может назначить советником по нацбезопасности Майка Помпео. До этого более полутора лет данный пост занимал Джон Болтон, которого американский лидер уволил 10 сентября. Сам Помпео был рад отставке Болтона, с которым он находился в конфликте.

И.о. советника президента США по национальной безопасности стал Чарли Каппермен.