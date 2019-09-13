В США прошла 29-я Шнобелевская премия

Обладатели наград за успехи в области медицины выяснили, что употребление пиццы может помочь организму справиться с некоторыми болезнями.

Авторы исследования распространения бактерий при передаче денежных средств, а также те, кто изучал выделение слюны у детей, стали обладателями Шнобелевской премии, присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные достижения.

29-я церемония награждения состоялась в четверг, 12 сентября, в Гарвардском университете.

Японские исследователи получили премию в области химию за то, что выяснили, что у пятилетнего ребёнка за сутки вырабатывается около полулитра слюны. Награду за достижения в экономической сфере получили учёные из Турции, Нидерландов и Германии, которые пытались выяснить, через какие денежные купюры проще всего передаются бактерии. Они сделали вывод, что с такой точки зрения наиболее опасны американский доллар и румынский лей.

Награду в области техники получил иранский изобретатель. Он изобрёл устройство для смены детских подгузников.

За достижения в области медицины премию получил Сильвано Галлус из Италии. Он вместе с коллегами выяснил, что употребление пиццы может помочь организму справиться с некоторыми болезнями. По мнению учёных, важно, чтобы пицца была приготовлена в Италии.

Лауреатами Шнобелевской премии мира также стали учёные из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура. Они исследовали, доставляет ли человеку удовольствие щекотка и чесание.

Ранее Лайф составил рейтинг из 10 самых нелепых побед на Шнобелевской премии.