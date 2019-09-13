"Полностью здоровая" Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери

Ранее сообщалось, что артистка борется с тяжёлым онкологическим заболеванием, однако эти данные не подтверждены.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, о состоянии здоровья которой публикуются противоречивые сообщения, не присутствовала на открытии магазина своей дочери. Об этом сообщает КП.

По одной из версий, это связано с тем, что Анастасия, поддерживающая начинание своей дочери, была госпитализирована по причине тяжёлой болезни. Отмечается, что её дочь Анна отказалась пустить на мероприятие прессу, заявив, что праздник только для друзей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Заворотнюк ведёт борьбу с онкологией, в связи с чем отменила все свои выступления. Позже её агент пояснил, что с артисткой всё нормально, и пообещал, что она сделает публичное заявление по этому поводу на одном из центральных каналов.