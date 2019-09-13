У американцев после процедуры ЭКО родился азиат

В американском штате Нью-Джерси бывшие супруги подали в суд на репродуктивную клинику из-за того, что из-за процедуры экстракорпорального оплодотворения у них родился ребёнок от другого мужчины, сообщает телеканал NBC New York.
Кристина Кеддерич и Дрю Василевски заподозрили, что растят не свою дочь, после того, как у ребёнка начали проявляться черты, которые типичны для представителей азиатской расы, при этом родители девочки были европеоидной расы.
В результате анализа ДНК выяснилось, что Дрю Василевски не является биологическим отцом ребёнка. Из-за врачебной ошибки в семье начался разлад, который впоследствии привёл к её распаду.
По словам экс-супругов, они потратили около полумиллиона долларов (32,4 миллиона рублей) на услуги врачей-репродуктологов, уточняет Metro.
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