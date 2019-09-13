Все автосервисы России могут стать сертифицированными

На данный момент более 80% рынка услуг по ремонту негарантийного автопарка находится вне регулируемой зоны.

Российская ассоциация автодилеров (РоАД) выступила с инициативой сертифицировать абсолютно все автосервисы в стране в зависимости от уровня их оснащённости и подготовки персонала. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации дилеров, на данный момент более 80% рынка услуг по ремонту негарантийного парка автомобилей находится вне регулируемой зоны, лишь малая часть таких ремонтируемых машин проходит обслуживание в официальных сервисах или независимых СТО, большинство же — в так называемых "гаражах".

— Чаще всего автомобили после ремонта в таких организациях не соответствуют техническим регламентам и требованиям безопасности, а потребитель слабо защищён законом, — говорится в публикации.

Чтобы бороться с этой ситуацией, предлагается ввести многоуровневую систему сертификации, при которой получить базовый уровень можно, лишь подав заявление. При этом для технически сложных операций нужно будет уже оформлять специальный пропуск в соответствии с требованиями автопроизводителей.