Между Москвой и Каракасом собираются запустить прямые рейсы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о готовящемся запуске прямых рейсов между Москвой и Каракасом.
— Вскоре мы откроем прямое авиасообщение по маршруту Каракас — Москва, чтобы наша молодёжь могла проводить каникулы в России, — приводит РИА "Новости" слова Мадуро во время выступления перед участниками антивоенной акции в защиту суверенитета и мира в столице Венесуэлы.
Такое заявление президента стало ответом на приглашение приехать в Россию от участников Совета молодёжных объединений, которые участвовали в акции в Каракасе.
Как рассказал Мадуро, делегация венесуэльской молодёжи прибудет в Россию для принятия участия в праздновании годовщины Победы над фашизмом.
Ранее главы российского и венесуэльского военных ведомств подписали договор о визитах военных кораблей.
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