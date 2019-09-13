Между Москвой и Каракасом собираются запустить прямые рейсы

Такое заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро стало ответом на приглашение приехать в Россию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о готовящемся запуске прямых рейсов между Москвой и Каракасом.

— Вскоре мы откроем прямое авиасообщение по маршруту Каракас — Москва, чтобы наша молодёжь могла проводить каникулы в России, — приводит РИА "Новости" слова Мадуро во время выступления перед участниками антивоенной акции в защиту суверенитета и мира в столице Венесуэлы.

Такое заявление президента стало ответом на приглашение приехать в Россию от участников Совета молодёжных объединений, которые участвовали в акции в Каракасе.

Как рассказал Мадуро, делегация венесуэльской молодёжи прибудет в Россию для принятия участия в праздновании годовщины Победы над фашизмом.

Ранее главы российского и венесуэльского военных ведомств подписали договор о визитах военных кораблей.