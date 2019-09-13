В правительстве назвали невозможной отмену 8-часового рабочего дня

Регулирование трудового процесса, как и его продолжительность, относится к действующему законодательству РФ, в частности к Трудовому кодексу, отмена устаревших нормативных актов времён СССР их не поменяет, это не прерогатива российского правительства, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

11 сентября в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24" премьер РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что поручил отменить нормативные документы советских времён.

Чуйченко в этой же программе уточнил, что речь идёт о более чем 220 тысячах документов, включая декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

— Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом, это требование, которое установлено законом, а именно — продолжительность рабочего времени. Мы наделим соответствующие службы правом надзора и контроля за временем труда, но это не означает, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики, это всё компетенция закона, что касается трудовых отношений, — отметил Чуйченко.

По его словам, даже если бы в правительстве захотели отменить восьмичасовой рабочий день, они всё равно "не вправе этого делать".

Как уже сообщал Лайф, глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал два главных условия для перехода на четырёхдневную рабочую неделю. По его мнению, нужно в первую очередь достичь более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда.