Япония выразила протест КНДР из-за военного катера в своей экономической зоне

На борту судна находилось три человека в камуфляжной форме, один из них направил на японское судно оружие, однако выстрелов не произвёл.

В исключительной экономической зоне Японии обнаружили катер под военным флагом КНДР, сообщило агентство Киодо.

По данным Службы безопасности на море, 23 августа в зоне Ямамотай в Японском море, которая является частью японской исключительной экономической зоны, обнаружили грузовое судно Северной Кореи и скоростной катер.

Оба судна вскоре покинули ИЭЗ, однако на следующий день патрульный корабль заметил их. На борту судна находилось три человека в камуфляжной форме, один из них направил на японское судно оружие, однако выстрелов не произвёл.

В Службе безопасности Японии считают, что инцидент связан с незаконной рыбной ловлей судами КНДР в японской экономической зоне.

В связи с инцидентом Япония выразила протест КНДР.

— Мы считаем, что велика вероятность принадлежности судов Северной Корее, по каналам посольства в Пекине был заявлен решительный протест, — приводит агентство слова генерального секретаря Правительства Японии Ёсихидэ Суги.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела очередные пуски ракет в сторону Японского моря.