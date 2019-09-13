Мун Чжэ Ин хочет встретиться с Трампом в Нью-Йорке в конце сентября

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин собирается провести в сентябре встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявила представитель администрации южнокорейского лидера Ко Мин Чжун.

— Есть договорённость, что встреча состоится во время посещения Мун Чжэ Ином Генеральной ассамблеи в период между 22 и 26 сентября, — пояснила она.

Южнокорейский лидер планирует выступить на сессии ООН 24 сентября. Также запланированы его двусторонние встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем и главами других государств.