Мун Чжэ Ин хочет встретиться с Трампом в Нью-Йорке в конце сентября

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Президенты США Дональд Трамп (слева) и Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Белом доме. Фото © Ting Shen / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС (архив)

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин собирается провести в сентябре встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявила представитель администрации южнокорейского лидера Ко Мин Чжун.

— Есть договорённость, что встреча состоится во время посещения Мун Чжэ Ином Генеральной ассамблеи в период между 22 и 26 сентября, — пояснила она.

Южнокорейский лидер планирует выступить на сессии ООН 24 сентября. Также запланированы его двусторонние встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем и главами других государств.

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