Экс-депутат Рады рассказал о шоке "Нафтогаза" из-за угрозы потери транзита

Политик отметил, что в центральном офисе компании царит бардак, а сама структура стала "конвейером для отмывания денег".

В "Нафтогазе" ждут коллапса после прекращения транзита газа из России, об этом заявил в своём фейсбуке бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, ссылаясь на свой источник в энергокомпании.

По словам политика, "специалисты в шоке от того, что может случиться этой зимой", в центральном офисе "Нафтогаза" царит бардак, а сама структура стала "конвейером для отмывания денег".

Более того, как утверждает Журавко, данные о закачке в украинские хранилища 17 миллиардов кубических метров газа не соответствуют действительности. Руководство "Нафтогаза", по его словам, рассчитывает, что Европа вынудит Россию сохранить транзит газа через Украину.

— Если... Россия всё же откажется от транзита газа и мы хоть как-то какое-то количество газа начнём просить для закачки из Европы, то Европа не даст нам его. Потому что у них газа катастрофически не будет хватать, — цитирует Журавко источник в "Нафтогазе".

Экс-депутат указал, что в результате топливо станет слишком дорогим, 16 украинских городов, включая Одессу, Николаев, Херсон, Запорожье и Мариуполь, будут без газоснабжения.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что попытки "Газпрома" заключить новый транзитный контракт на прежних условиях будут встречены требованием компенсации со стороны Незалежной.