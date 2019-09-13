Экс-депутат Рады рассказал о шоке "Нафтогаза" из-за угрозы потери транзита

В "Нафтогазе" ждут коллапса после прекращения транзита газа из России, об этом заявил в своём фейсбуке бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, ссылаясь на свой источник в энергокомпании.
По словам политика, "специалисты в шоке от того, что может случиться этой зимой", в центральном офисе "Нафтогаза" царит бардак, а сама структура стала "конвейером для отмывания денег".
Более того, как утверждает Журавко, данные о закачке в украинские хранилища 17 миллиардов кубических метров газа не соответствуют действительности. Руководство "Нафтогаза", по его словам, рассчитывает, что Европа вынудит Россию сохранить транзит газа через Украину.
— Если... Россия всё же откажется от транзита газа и мы хоть как-то какое-то количество газа начнём просить для закачки из Европы, то Европа не даст нам его. Потому что у них газа катастрофически не будет хватать, — цитирует Журавко источник в "Нафтогазе".
Экс-депутат указал, что в результате топливо станет слишком дорогим, 16 украинских городов, включая Одессу, Николаев, Херсон, Запорожье и Мариуполь, будут без газоснабжения.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что попытки "Газпрома" заключить новый транзитный контракт на прежних условиях будут встречены требованием компенсации со стороны Незалежной.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram