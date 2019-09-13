Пушков ответил Зеленскому на слова об опасности "Северного потока — 2"

Председатель Комиссии Совфеда России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
— Зеленский называет "Северный поток — 2" "угрозой для Европы", однако российский газ, идущий через Украину, такой угрозой не считает. Даже напротив — сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой, — заявил сенатор в своём твиттере.
По словам члена Совфеда, Зеленскому было бы лучше прямо сказать, что Киев боится только потери источника средств от прекращения транзита, в этом заключается вся "угроза".
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву в конце августа обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой строительство Россией "Северного потока — 2" по дну Балтийского моря. Лидеры заявили, что проект является угрозой для всей Европы.
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