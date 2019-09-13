Пушков ответил Зеленскому на слова об опасности "Северного потока — 2"

Сенатор считает, что украинскому лидеру следовало бы прямо сказать, что Киев боится только потери источника средств от прекращения транзита.

Председатель Комиссии Совфеда России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.

— Зеленский называет "Северный поток — 2" "угрозой для Европы", однако российский газ, идущий через Украину, такой угрозой не считает. Даже напротив — сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой, — заявил сенатор в своём твиттере.

По словам члена Совфеда, Зеленскому было бы лучше прямо сказать, что Киев боится только потери источника средств от прекращения транзита, в этом заключается вся "угроза".

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву в конце августа обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой строительство Россией "Северного потока — 2" по дну Балтийского моря. Лидеры заявили, что проект является угрозой для всей Европы.