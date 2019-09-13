В Минфине рассказали о возможных ценах на полис ОСАГО после реформы тарифов

При условии большого стажа и отсутствии штрафов за нарушение ПДД и страховых выплат при авариях стоимость полиса может составлять около 2500 рублей.

Стоимость полиса ОСАГО для водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может уменьшиться в три-четыре раза, сообщил в интервью "Российской газете" замминистра финансов России Алексей Моисеев.

— При правильном использовании новой тарификации цена полиса может заметно снизиться, однако не для всех. Речь идёт о безаварийных водителях, соблюдающих правила дорожного движения, не создающих угрозы для других участников движения и не попадающих в аварии, — сказал он.

Так, при условии большого стажа и отсутствии штрафов за нарушение ПДД и страховых выплат при авариях стоимость полиса для водителей может составлять около двух с половиной тысяч рублей.

— Например, для человека моложе 50 лет, живущего в Центральной России, имеющего водительский стаж 30 лет, ни разу не попадавшего в ДТП, при условии, что на его машине есть тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около двух с половиной тысяч рублей, — подчеркнул представитель Минфина.

Согласно расчётам Российского союза автостраховщиков, самый дорогой полис ОСАГО обойдётся водителям в 15–16 тысяч рублей. Самый высокий тариф будет применяться к "злостным нарушителям ПДД и водителям с наиболее опасной манерой вождения".

Как ранее сообщал Лайф, Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков от функций куратора техосмотра автомобилей и возложить эти обязанности на правительство.