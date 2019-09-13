Жителю Подмосковья продали хлеб с "начинкой" из губки для мытья посуды

Житель подмосковного Чехова Валентин Деженков приобрёл в одном из сетевых магазинов булку белого хлеба, однако внутри батона находилась отнюдь не съедобная начинка в виде губки для мытья посуды. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Вместо обеда мужчина направился обратно в магазин, где купил хлеб. Валентину без возражений вернули деньги, а ситуацию восприняли с юмором, добавив, что это первый подобный случай.

Деженков настроен более серьёзно, по данному факту он написал обращение и в адрес компании-производителя с требованием разъяснить ситуацию. Там его жалобу приняли и начали служебную проверку.