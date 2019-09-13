СМИ: ВЭБ оценил стоимость развития общественного транспорта в РФ в 2 трлн рублей

На проект обновления городского общественного транспорта в масштабах всей России потребуется около 2,1 триллиона рублей инвестиций. Такие данные приводит издание "Коммерсант" со ссылкой на доклад государственной корпорации развития ВЭБ.

Согласно предварительным данным, на первом этапе программы в неё включено десять городов: Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань. Общий объём инвестиций в них оценивается в 340 миллиардов рублей, из которых 196 миллиардов должны пойти на обновление подвижного состава и 112 миллиардов — на реконструкцию инфраструктуры.

По задумке авторов проекта, 15% от общего объёма инвестиций составят частные вложения, 25% — капитальный грант, а 60% — заёмные средства. Планируется софинанисирование проекта и из федерального бюджета, но объём вливаний не должен превышать 30%, отмечают эксперты.

Как сообщили в Минпромторге, ведомство ещё не получило проект, но готово принять участие в работе. Представители Минфина известили, что решений по проекту пока не принято. А в Минтрансе уточнили, что участвуют в обсуждении вопросов по данному проекту.