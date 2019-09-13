Во время религиозного фестиваля в Индии утонуло 11 человек

В индийском городе Бхопал штата Мадхья-Прадеш во время религиозного обряда перевернулась лодка с паломниками, 11 человек погибли, ещё трое пропали без вести. Трагедия произошла на фестивале в честь дня рождения бога Ганеши.
भोपाल में खटलापुरा मंदिर घाट पर , नाव पलटने से 11 लोगों की मौत होना बहुत ही दुखद घटना है,ईश्वर सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे।😢😢💐💐#MadhyaPradesh #Bhopal pic.twitter.com/q4OgmP3zXw— Anuj Bajpai (@anujbajpai7703) September 13, 2019
— Мы спасли пять человек и обнаружили 11 погибших. Сейчас ведётся поисковая операция, мы пытаемся установить местонахождение остальных людей, — рассказал заместитель начальника полиции штата Ахиль Патель ANI.
Лодка накренилась и опрокинулась в момент, когда верующие погружали в озеро фигуру индуистского божества.
Ранее сообщалось, что во время национального праздника в индийском штате Керала слон насмерть затоптал погонщика.
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