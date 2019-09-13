В Балтиморе надули огромный шар-крысу в образе Трампа

Грызун напоминает американского лидера белокурой шевелюрой и красным галстуком, а в лапке он держит мобильный телефон.

Жители американского города Балтимора штата Мэриленд основательно подготовились к визиту президента США Дональда Трампа. В честь приезда главы государства там подготовили гигантский воздушный шар в виде Трампа-крысы.

A giant rat balloon with features resembling Trump greeted Republicans for the president's visit to Baltimore https://t.co/igKnYn0kaA via @businessinsider — (((🎸Primm's Whims🥁))) (@CharlesPrimm10) September 13, 2019

Рядом с шаром-грызуном был установлен плакат с лозунгом "Борись с фашизмом — останови Трампа!" Запустили шар над улицей Президент-стрит, которую протестующие предлагают переименовать в честь предыдущего американского лидера Барака Обамы.

Недовольство жителей Балтимора связано с недавним высказыванием Трампа о том, что город "заражён преступностью и крысами". Об этом президент США говорил, критикуя работу конгрессмена-демократа от Мэриленда Элайджу Каммингса, который отвечает за многочисленные расследования против Трампа и членов его семьи. После данных высказываний американского лидера обвинили в расизме, поскольку Каммингс и большинство его избирателей являются афроамериканцами.

Ранее сообщалось, что огромную надувную фигуру Трампа в образе крысы установили в центре Вашингтона.