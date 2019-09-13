В Сургуте задержали банду байкеров, промышлявших разбоем

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Во время обыска у них нашли охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны различного калибра.

<p>Фото © УМВД России по г. Сургуту</p>

В Сургуте задержали членов байкерского клуба, которые промышляли разбоем. Полиция вышла на след банды после обращения одного из бывших членов клуба в конце июля 2019 года. Его похитили и угрозами вынудили отдать свой автомобиль.

<p>Фото © УМВД России по г. Сургуту</p>

Потерпевший некоторое время назад вступил в одно из сургутских байкерских сообществ, однако с некоторыми его правилами не был согласен. В итоге активные члены клуба вынудили его покинуть группу, а потом за это же наказали.

<p>Фото © УМВД России по г. Сургуту</p>

— Используя выход из клуба как предлог, они поместили заявителя в один из гаражей ГСК "Жигули", где, насильно удерживая всю ночь, угрожая ножом, избили и заставили написать расписку и передать им принадлежащий ему автомобиль. На протяжении нескольких месяцев мужчина пытался вернуть своё имущество, и, когда окончательно убедился, что злоумышленники машину не вернут, обратился в полицию, — уточнили в УМВД России по Сургуту.

В ходе расследования полицейские задержали двух подозреваемых: 25-летнего менеджера одного из магазинов города и его 30-летнего подельника. Вскоре в полицию обратился другой пострадавший от действий байкеров. Он рассказал похожую историю: вступление в клуб, выход из него, а затем ограбление. По словам мужчины, неизвестные забрались в его квартиру и, угрожая ножом, вынесли вещи и технику на 85 тысяч рублей.

<p>Фото © УМВД России по г. Сургуту</p>

Изучив улики, правоохранители вышли на след трёх его бывших соклубников. Двое были задержаны, третий попытался скрыться, но спустя два дня его тоже поймали. Во время обыска в здании клуба было найдено различное оружие: охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны различного калибра, а также переделанный из стартового револьвер.

Против всех пятерых участников банды возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", которая предусматривает наказание в виде 12 лет колонии, а также по статьям о незаконном изготовлении и хранении оружия. Четверо во время задержания оказали сопротивление, за что были привлечены к административной ответственности. Сейчас полицейские устанавливают других возможных жертв банды байкеров.

Ранее российские полицейские задержали межрегиональную банду лжеторговцев запчастями.

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