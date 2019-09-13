В Сургуте задержали банду байкеров, промышлявших разбоем

Во время обыска у них нашли охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны различного калибра.

В Сургуте задержали членов байкерского клуба, которые промышляли разбоем. Полиция вышла на след банды после обращения одного из бывших членов клуба в конце июля 2019 года. Его похитили и угрозами вынудили отдать свой автомобиль.

Потерпевший некоторое время назад вступил в одно из сургутских байкерских сообществ, однако с некоторыми его правилами не был согласен. В итоге активные члены клуба вынудили его покинуть группу, а потом за это же наказали.

— Используя выход из клуба как предлог, они поместили заявителя в один из гаражей ГСК "Жигули", где, насильно удерживая всю ночь, угрожая ножом, избили и заставили написать расписку и передать им принадлежащий ему автомобиль. На протяжении нескольких месяцев мужчина пытался вернуть своё имущество, и, когда окончательно убедился, что злоумышленники машину не вернут, обратился в полицию, — уточнили в УМВД России по Сургуту.

В ходе расследования полицейские задержали двух подозреваемых: 25-летнего менеджера одного из магазинов города и его 30-летнего подельника. Вскоре в полицию обратился другой пострадавший от действий байкеров. Он рассказал похожую историю: вступление в клуб, выход из него, а затем ограбление. По словам мужчины, неизвестные забрались в его квартиру и, угрожая ножом, вынесли вещи и технику на 85 тысяч рублей.

Изучив улики, правоохранители вышли на след трёх его бывших соклубников. Двое были задержаны, третий попытался скрыться, но спустя два дня его тоже поймали. Во время обыска в здании клуба было найдено различное оружие: охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны различного калибра, а также переделанный из стартового револьвер.

Против всех пятерых участников банды возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", которая предусматривает наказание в виде 12 лет колонии, а также по статьям о незаконном изготовлении и хранении оружия. Четверо во время задержания оказали сопротивление, за что были привлечены к административной ответственности. Сейчас полицейские устанавливают других возможных жертв банды байкеров.

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