Роскомнадзор решил заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

В ФСБ уверены, что через Scryptmail и Mailbox.org злоумышленники рассылали ложные сообщения о минировании.

Роскомнадзор готовит для суда документы, чтобы заблокировать два защищённых сервиса по обмену сообщениями — Scryptmail и Mailbox.org.

— Они не предоставили данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации, — сообщил ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Во втором квартале этого года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направлял компаниям требования предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации, однако ответа не последовало.

Летом этого года сотрудничать со спецслужбами и правоохранительными органами обязались в компании, владеющей мобильным приложением для знакомств Tinder.