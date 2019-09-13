Зеленский заявил о подготовке следующего этапа обмена заключёнными с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Москва ведут переговоры о новом этапе обмена заключёнными. Как уточнил лидер Незалежной, в настоящий момент готовятся списки возможных участников обмена.

— Сейчас мы говорим о следующем этапе... Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена, — заявил Зеленский в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Напомним, обмен между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках договорённостей. В их числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.