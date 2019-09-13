В России с 16 сентября стартует эксперимент по маркировке велосипедов

По предварительным данным, в программе участвуют двухколёсные и трёхколёсные велосипеды, рамы, а также велосипеды с двигателем.

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020-го экспериментального проекта по маркировке велосипедов. Как говорится на официальном сайте кабмина, также были утверждены положение о проведении эксперимента и список товаров, подлежащих маркировке.

Согласно документам, в перечень объектов для маркировки наряду с классическими двухколёсными велосипедами также включены трёхколёсные модели, велосипедные рамы и велосипеды с двигателем.

Оператором информационной системы для проведения эксперимента стало ООО "Оператор-ЦРПТ". Сообщается, что компания будет работать на безвозмездной основе.

Напомним, ранее эксперты провели исследование цен на велосипеды в России. По данным специалистов, спрос у россиян на это транспортное средство вырос по сравнению с прошлым годом.