В аэропорту Комсомольска-на-Амуре затопило взлётную полосу

В Комсомольске-на-Амуре закрыли аэропорт в связи с тем, что взлётно-посадочную полосу затопило грунтовыми водами. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— Аэропорт не принимает и не отправляет суда из-за выхода грунтовых вод, полностью затоплена взлётно-посадочная полоса, — говорится на сайте аэропорта.
Кроме того, все сегодняшние рейсы из международного аэропорта Сахалинска до Комсомольска-на-Амуре перенесли на 16 сентября. Сроки окончания восстановительных работ в воздушной гавани пока не уточняются.
Ранее МЧС называло количество подтопленных населённых пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке.
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