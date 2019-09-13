В аэропорту Комсомольска-на-Амуре затопило взлётную полосу

Воздушная гавань Города юности на данный момент не может принимать и отправлять рейсы.

В Комсомольске-на-Амуре закрыли аэропорт в связи с тем, что взлётно-посадочную полосу затопило грунтовыми водами. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Аэропорт не принимает и не отправляет суда из-за выхода грунтовых вод, полностью затоплена взлётно-посадочная полоса, — говорится на сайте аэропорта.

Кроме того, все сегодняшние рейсы из международного аэропорта Сахалинска до Комсомольска-на-Амуре перенесли на 16 сентября. Сроки окончания восстановительных работ в воздушной гавани пока не уточняются.

Ранее МЧС называло количество подтопленных населённых пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке.