В Ростовской области более 70 человек заразились лихорадкой Западного Нила

Болезнь распространяется через укусы комаров, повышенному размножению которых способствует погода.

В Администрации Ростова-на-Дону рассказали, что в городе зафиксировано 30 случаев тяжёлого заболевания — лихорадки Западного Нила, а по области таких случаев уже 72.

— Инкубационный период заболевания колеблется от нескольких дней до 2–3 недель (чаще 3–6 дней). Болезнь начинается остро с быстрого повышения температуры тела до 38–40 °С, сопровождающегося ознобом. У некоторых больных повышению температуры тела предшествуют кратковременные явления в виде общей слабости, понижения аппетита, потливости, болей, — приводит администрация разъяснения специалистов.

При обнаружении подобных симптомов стоит незамедлительно позвонить в скорую.

На борьбу с напастью выделили дополнительные средства, и городские парки, скверы, зоопарк и прибрежные зоны подвергаются дезинсекционной обработке. От властей районов потребовали ликвидировать появляющиеся свалки, вовремя косить траву.

Жителей просят установить противомоскитные сетки на окнах, использовать репелленты от комаров.

Как сообщал Лайф, эпидемия лихорадки Западного Нила началась в России с Краснодарского края в августе.