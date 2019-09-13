Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма "не только словами"

Он заявил о том, что существовует "нескольких форматов, несколько идей" по решению вопроса, но озвучивать их отказался.

Президент Украины Владимир Зеленский признал сложность ситуации со статусом Крыма, но пообещал бороться за возвращение полуострова "не только словами". Об этом он заявил во время выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

— Что касается Крыма, то я думаю, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма. У меня пока не было встречи ни в "нормандском формате", ни с Путиным. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами, — сказал лидер Незалежной.

Зеленский заявил о том, что существует "нескольких форматов, несколько идей" по решению вопроса со статусом полуострова. Однако озвучивать их он не стал, ибо "слишком рано". Украинский президент добавил, что "это будет, как с обменом" заключёнными между Москвой и Киевом.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Среди жителей полуострова за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении её в состав РФ.