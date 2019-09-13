СМИ узнали о наказании чиновников, допустивших побег "шпиона ЦРУ" Смоленкова

По данным зарубежной прессы, американская разведка перевезла "ценного агента" с женой и тремя детьми в США.

Чиновники, допустившие выезд экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на отдых в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарную ответственность. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Как пояснил собеседник агентства, в то время госслужащим было запрещено посещать данную балканскую страну. Несмотря на это, чиновники одобрили Смоленкову и его семье турпоездку в Черногорию.

— Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание — вплоть до увольнения, — заявил он.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что разведка США в 2017 году вывезла из России своего "ценного агента", боясь его разоблачения. По предположению ряда СМИ, речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем в том числе в Посольстве России в США и в аппарате Правительства РФ. Несколько дней назад его семья спешно покинула свой дом в городе Стаффорде. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что Смоленков имел доступ к данным спецслужб.