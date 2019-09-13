Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье: Я готова к главному Дню!

Будущие супруги будут носить браслеты с одинаковыми надписями: "К + К = любовь".

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая сегодня выходит замуж за режиссёра Константина Богомолова, опубликовала первое фото в свадебном платье. Наряд светской львице сшил израильский модельер Galia Lahav.

— Мне кажется, я готова к главному Дню! — написала счастливая невеста.

Также Собчак опубликовала фотографию двух рук, на запястьях которых красуются браслеты с одинаковыми надписями: "К + К = любовь".

Свадебное торжество состоится в ТЦ "Петровский пассаж" и будет стоить минимум 16 миллионов рублей. На него было приглашено около 300 гостей, среди которых Рената Литвинова, певица Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговая) и другие близкие друзья будущих молодожёнов.