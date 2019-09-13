Киркорову из-за долгов приостановили операции по счетам

Конкретная сумма задолженности не называется. Это не первый случай, когда проблемы певца с финансами становятся достоянием общественности.

Федеральная налоговая служба России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова, сообщило сегодня агентство городских новостей "Москва". В его распоряжении оказался документ с решением ФНС.

— Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются, — сказано в документации.

Однако затем в Федеральной налоговой службе разъяснили РИА "Новости", что приостановление операций по счетам не означает их блокировку.

— Информация о блокировке счетов у ИП Киркоров Ф.Б. не соответствует действительности... Приостановление операций по счетам применяется только на сумму задолженности, не распространяется на приоритетные платежи, такие как выдача заработной платы, иные социальные выплаты и т.п, — рассказали в пресс-службе налоговой.

Два года назад долги Киркорова по кредиту пришлось возвращать через суд.