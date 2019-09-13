СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями россиян

По версии следствия, средства были переведены в негосударственные пенсионные фонды без ведома граждан.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере с пенсионными накоплениями 500 тысяч россиян. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Согласно версии СК, в 2017–2018 годах мошенники перевели накопительную часть пенсий полумиллиона граждан из Пенсионного фонда России в частные: "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Согласие", "Социум", "Газфонд ПН". Потерпевшие об этом даже не подозревали, отмечается, что их подписи были подделаны. Предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Ранее сообщалось, что Минтруд планирует запустить онлайн-сервис, который позволит контролировать, правильно ли работодатель делает отчисления в Пенсионный фонд России.