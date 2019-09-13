В следующем году бюджетникам проиндексируют зарплату

Повышение составит 3,8 процента. Подобную индексацию планируется проводить ежегодно.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 октября следующего года будет проиндексирована заработная плата бюджетникам, которые не были включены в так называемые майские указы 2012 года.

— 1 октября 2020 года их заработная плата будет проиндексирована на 3,8%, — сказала Голикова на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Она уточнила, что такая индексация для не охваченных майскими указами работников бюджетной сферы будет ежегодной.

Коснётся она в том числе работников социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, спасательных центров МЧС, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора и других.

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