Опрос: треть российских мужчин считают поступок сестёр Хачатурян оправданным

При этом каждый четвёртый респондент (24%) знает о домашнем насилии в своей семье или среди своего окружения, а каждый четырнадцатый (7%) видел рукоприкладство у родителей.

Социологи из "Левада-центра" выяснили отношение россиян к громкому делу сестёр Хачатурян, которые прошлым летом убили своего отца-тирана. Результаты опроса публикует РБК. Оказалось, что большинство опрошенных (41%) согласны с теми, кто оправдывает поступок Марии, Ангелины и Крестины. Противоположной точки зрения придерживается 29% респондентов, а 30% затруднились ответить.

К слову, среди опрошенных женщин процент тех, кто выражает сёстрам поддержку, ощутимо выше, чем процент мужчин. Так, 47% россиянок считают поступок сестёр Хачатурян оправданным. И 33% представителей сильного пола с ними согласны.

Кроме того, практически каждый третий россиянин (независимо от пола) признался, что семейное насилие имело место в его ближайшем окружении, в том числе в собственной семье. К слову, чаще всего с этим явлением сталкиваются женщины в возрасте 31–54 лет (8%).

На вопрос социологов о том, как следует действовать женщине, которую избил муж, большинство респондентов (59%) ответили, что следует обратиться в полицию. Ещё 20% советуют искать помощь у психолога, а 11% отправили бы жертву домашнего насилия прямиком к адвокату.

Напомним, что 27 июля прошлого года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.

В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы освободил девочек из следственного изолятора, где они провели два месяца, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения в виде запрета на совершение определённых действий.