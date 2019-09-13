Житель Благовещенска убил собутыльника и закопал его в огороде

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что решил скрыть следы преступления.

На участке частного дома на улице Ленина в Благовещенске следователи обнаружили тело мужчины, который числился в списке пропавших без вести. Мужчину 1973 года рождения убил его собутыльник 1975 года рождения, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

— Во время застолья между ним и обвиняемым произошла ссора, в результате которой последний нанёс потерпевшему множественные телесные повреждения. Мужчина скончался на месте преступления. Чтобы скрыть следы, подследственный закопал тело в огороде, — сообщили следователи.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ ("Убийство"). Он находится под стражей.

На днях другое преступление, связанное с алкоголем, было совершено в столице. Пьяная безработная женщина подожгла квартиру, где спали её собутыльники, два человека погибли.