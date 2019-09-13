Зеленский отправился в зал с микрофоном во время выступления на форуме в Киеве

Украинского президента заинтересовало, в чём, по мнению участников мероприятия, заключается счастье.

В Киеве стартовал 16-й ежегодный форум Yalta Europen Strategy (YES). Первым на мероприятии выступил президент Украины Владимир Зеленский. Свою приветственную речь он начал на английском языке, затем спустился со сцены в зал с микрофоном и принялся расспрашивать присутствующих, в чём, по их мнению, заключается счастье.

Большинство гостей форума, среди которых было много иностранцев, ответили, что главным элементом счастья для них является семья. Примечательно, что украинский президент дал слово и Олегу Сенцову, вернувшемуся на Украину недавно в результате обмена заключёнными с Россией. Однако осуждённый в России за терроризм режиссёр от комментария отказался.

Напомним, далее в ходе форума президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах бороться за возвращение Крыма Украине и "не только словами". А также обратился к западным странам с просьбой сохранить санкции в отношении России.