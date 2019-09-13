Анастасии Заворотнюк поставили диагноз, как у Фриске

Солистка группы "Блестящие" умерла летом 2015 года от глиобластомы — злокачественной опухоли мозга.

У актрисы Анастасии Заворотнюк начался отёк мозга на фоне тяжёлой болезни. По данным Mash, больше года назад ей поставили такой же диагноз, как у Жанны Фриске.

Сейчас звезда "Моей прекрасной няни" находится в реанимации одной из столичных клиник, куда её перевели после резкого ухудшения состояния. Муж, Пётр Чернышёв, не отходит от супруги.

Напомним, Жанне Фриске в 2014 году поставили страшный диагноз "глиобластома" — злокачественная и быстроразвивающаяся форма опухоли мозга. На протяжении полутора лет певица боролась за жизнь, но болезнь взяла верх. 15 июня 2015 года она умерла.