Выпускающую "Фризиум" фармкомпанию оперативно зарегистрируют

По приблизительным оценкам Минздрава, этот препарат нужен трём тысячам детей в стране.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что производящая "Фризиум" компания "Санофи" в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России.

— С учётом того, что этот препарат уже более двадцати лет находится в обращении, это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований, — приводит слова министра РИА "Новости".

Лекарство "Фризиум" было зарегистрировано в СССР с 1971 по 1991 год. Препарат ушёл с отечественного рынка лекарств, потому что не был востребован.