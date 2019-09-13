Выпускающую "Фризиум" фармкомпанию оперативно зарегистрируют

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что производящая "Фризиум" компания "Санофи" в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России.
— С учётом того, что этот препарат уже более двадцати лет находится в обращении, это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований, — приводит слова министра РИА "Новости".
Лекарство "Фризиум" было зарегистрировано в СССР с 1971 по 1991 год. Препарат ушёл с отечественного рынка лекарств, потому что не был востребован.
И-за того что противосудорожное средство является ещё и психотропным, ранее было збуждено уголовное дело по факту покупки жительницей Москвы 600 таблеток "Фризиума" для сына. Впоследствии прокуратура закрыла дело как незаконное и необоснованное.
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