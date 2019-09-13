Собчак и Богомолов объяснили Лайфу свадьбу с катафалком: Живём интересно

Похоронный чёрный автомобиль был украшен традиционными для свадеб цветами и кольцами, а на боку его виднелась красная надпись: "Пока смерть не разлучит нас".

После церемонии бракосочетания новоиспечённые супруги — телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов направились в Музей Москвы на Зубовском бульваре, где их ждёт праздничный вечер. Притом отправились на мероприятие молодожёны на чёрном катафалке. Корреспондентам Лайфа удалось запечатлеть такое необычайное зрелище и задать вопрос супругам, почему было выбрано столь необычное оформление свадебной церемонии.

— Ну так, живём интересно, — ответил режиссёр Константин Богомолов.

Нужно отметить, что даже на первый взгляд в поездке молодожёнов по Москве видно несколько нарушений правил дорожного движения. Дверь багажника поднята, и не видно госномера машины. Водитель в ходе движения смотрит в телефон, а его пассажиры не пристёгнуты (хотя в катафалке по понятным причинам могут и отсутствовать ремни).

Как сообщал Лайф, на торжество было потрачено больше 16 млн рублей. На празднике к молодожёнам присоединятся такие известные и именитые персоны, как Фёдор Бондарчук, Земфира, Рената Литвинова и другие.

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