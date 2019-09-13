Сенцов устроил ритуальное сожжение тюремной робы

Режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм и переданный Украине в рамках обмена заключёнными, устроил ритуальное сожжение своей тюремной робы. В присутствии родных и друзей он облил ненавистный наряд горючим и поджёг.

— Эта роба заключённого — это самая ненавистная вещь на земле, которую я не люблю. Сейчас я её сожгу… Гори в аду, — говорит Сенцов на кадрах, которые опубликовал в "Фейсбуке" активист Максим Прокопенко.

Украинский режиссёр в 2015 году был приговорён в России к 20 годам колонии. Его признали виновным в подготовке теракта в Крыму. Во время отбывания наказания в ИК "Белый медведь" он объявил голодовку, которая продлилась 145 дней. 7 сентября 2019 года Сенцов, находясь в полном здравии, вернулся на родину в рамках обмена заключёнными.