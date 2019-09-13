Покупатель хлеба с начинкой из губки: А если бы ребёнку попалось?

В магазине, где житель Московской области приобрёл изделие, сами удивились и вернули деньги.

Житель села Крюково Чеховского района Подмосковья Валентин Деженков рассказал Лайфу, как на его столе оказалась булка хлеба с начинкой из губки для мытья посуды. Мужчина возмущён произошедшим.

— Мы с коллегой ехали на работу с утра, заехали в "Дикси", купили хлеб, чтоб попить чай. Приехали на работу, хотели попить чай и обнаружили мочалку в хлебе, внутри. Взяли чек, поехали обратно сдавать, — рассказывает Валентин.

Сотрудники "Дикси" заявили, что у них такое впервые, вернули деньги без вопросов.

— К сожалению, фото упаковки у нас не осталось, просто злые были, нервные. Это мы, взрослые люди, заметили, а если бы ребёнок был, если бы домой купил этот хлеб, схватил бы, съел и какие потом последствия и чем он там пропитан, тоже неизвестно, — сетует покупатель.

Как сообщал Лайф, мужчина написал жалобу на производителя в книге жалоб магазина, потребовал объяснения. Ответа ему пока не поступало.