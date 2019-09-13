В правительстве рассказали, как вырастут пенсии в следующем году

Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что эти выплаты продолжат индексировать, как и планировалось.

В 2020 году показатель среднего размера пенсий в России составит около 15 тысяч рублей. Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих предполагается на уровне 16,4 тысячи рублей. Такие данные приведены в материалах Российской трёхсторонней комиссии (РТК).

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании РТК сообщила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на уровень выше инфляции — на 7,05%. Как отметила замглавы правительства, данный подход увеличения пенсий, превышающий инфляцию, продолжится и в 2020 году. Планируется проиндексировать страховые пенсии на 6,6%, а социальные пенсии — на 7%.

— Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров — 16,4 тысячи рублей, — приводит выдержку из документов РТК РИА "Новости".

Напомним, ранее из проекта бюджета Пенсионного фонда России стало известно, что в ближайшие три года планируется серьёзное повышение страховых пенсий по старости. Лайф разобрался, насколько повысятся выплаты и кого коснётся прибавка.