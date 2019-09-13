Греф предложил повысить зарплату полицейским в три-четыре раза

Глава Сбербанка Герман Греф предложил сократить число полицейских в России, а оставшимся существенно поднять зарплаты. По мнению банкира, это позволит "радикально сократить расходы бюджета".
— Мы можем тем же самым милиционерам и так далее поднять зарплату в три, в четыре раза, соответствующим образом их сократив, они не нужны в таком количестве, — предложил он на Московском финансовом форуме.
По мнению главы крупнейшего российского банка, также необходимо сократить количество чиновников.
Ранее Греф рассказал, как стать специалистом, "за которым охотится рынок".
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