Греф предложил повысить зарплату полицейским в три-четыре раза

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Герман Греф. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Президент крупнейшего российского банка также высказался о том, как необходимо поступить с чиновниками.

Глава Сбербанка Герман Греф предложил сократить число полицейских в России, а оставшимся существенно поднять зарплаты. По мнению банкира, это позволит "радикально сократить расходы бюджета".

— Мы можем тем же самым милиционерам и так далее поднять зарплату в три, в четыре раза, соответствующим образом их сократив, они не нужны в таком количестве, — предложил он на Московском финансовом форуме.

По мнению главы крупнейшего российского банка, также необходимо сократить количество чиновников.

Ранее Греф рассказал, как стать специалистом, "за которым охотится рынок".

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