ГИБДД изучит видео с поездкой Собчак и Богомолова в открытом багажнике катафалка

Новоиспечённые муж и жена, похоже, пренебрегли некоторыми правилами дорожного движения.

Полицейские изучат видео с Ксенией Собчак и Константином Богомоловым, которые проехались по Москве в открытом багажнике катафалка. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе столичной ГИБДД.

— Мы изучаем видео, будем разбираться, — сказал представитель управления.

Ранее Лайф обратил внимание на то, что новоиспечённые муж и жена, видимо, от счастья пренебрегли правилами дорожного движения. Во время поездки от загса в Музей Москвы на Зубовском бульваре, где состоится свадебное торжество, они сидели в катафалке с открытым багажником, а водитель поглядывал на дорогу "одним глазом", больше уделяя внимание смартфону.

Ранее Собчак и Богомолов объяснили Лайфу, почему выбрали катафалк для свадьбы.